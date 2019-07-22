الحضري لشباب اليد: ننتظر منكم المزيد في المونديال

هنأ عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق شباب اليد بعد تحقيق الفوز على فرنسا بنتيجة 37 – 32 في المباراة التي أقُيمت اليوم الاثنين في الجولة الخامسة من كأس العالم والتي تُقام في إسبانيا خلال الفترة بين 16 حتى 21 من يوليو الجاري.
وغرد الحضري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» : " مبروك لمنتخب مصر لكرة اليد تصدر مجموعته في مونديال الشباب وتحقيق العلامة الكاملة والفوز على منتخب فرنسا العنيد .. فعلا أبطال وننتظر منكم المزيد لتحقيق إنجازبأسم مصر..مبروك للجهاز الفني واللاعبين".
وتصدر منتخب شباب اليد بقيادة طارق محروس ترتيب المجموعة الثانية بعد الفوز في المباريات الخمس في البطولة.
أصبح منتخب مصر أول فريق غير أوروبي يتصدر مجموعته في مونديال تحت 21 منذ عشر سنوات، وأول فريق إفريقي يقوم بذلك منذ 20 سنة، آخر منتخب كان مصر أيضاً في مونديال قطر 1999.
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