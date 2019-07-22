وزيرة الرياضة التونسية تستقبل رئيسا الاتحاد الإفريقي والمصري للكرة الطائرة

استقبلت الدكتورة سنية بن الشيخ وزيرة الرياضة التونسية اليوم الدكتور عمرو علوانى رئيس الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة ونائب رئيس الاتحاد الدولي، وأحمد عبدالدايم المدير التنفيذي للاتحاد المصري للكرة الطائرة والقائم بأعمال الرئيس في لقاء ودى على هامش بطولة الامم الإفريقية المقامة حاليابتونس. المدير التنفيذي للاتحاد المصري للكرة الطائرة والقائم بأعمال الرئيس في لقاء ودى على هامش بطولة الامم الإفريقية المقامة حاليابتونس. وكان منتخب مصر للكرة الطائرة قد حقق الفوز على المغرب بثلاثة أشواط مقابل واحد فى افتتاح مبارياته البطولة، وجاءت نتيجة الأشواط كالآتى (٢٥/٢٠ - ٢٥/٢٣ - ٢٣/٢٥ - ٣٠/٢٨).

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