الإسماعيلي يعلن موعد سفره للقاهرة لمواجهة الزمالك

أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلى عن موعد السفر إلى القاهرة لمواجهة الزمالك مساء الأربعاء بملعب بترو سبورت في ختام مشواره ببطولة الدوري الممتاز. ببطولة الدوري الممتاز. ويسافر الفريق مساء غدًا الثلاثاء عقب الإنتهاء من مرانه الختامى بملعبه قبل السفر إلى القاهرة. القاهرة. وسينتظم لاعبو الفريق فى معسكر مغلق عقب المران الرئيسى مساء اليوم للحفاظ على تركيز اللاعبين. ويدخل الدراويش اللقاء وهو يحتل المركز السابع برصيد 43 نقطة، فيما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 69 نقطة.

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