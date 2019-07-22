بن ناصر يصل إيه سي ميلان لإجراء الكشف الطبي

وصل الجزائري إسماعيل بن ناصر لاعب إمبولي الإيطالي، إلى مقر نادي إيه سي ميلان لإجراء الكشف الطبي، تمهيدًا لانتقاله إلى الفريق الإيطالي، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، أن لاعب أرسنال السابق سيخضع اليوم الإثنين للكشف الطبي، وسيقوم بإمضاء العقود، لإعلانه رسميًا، لاعبًا في صفوف إيه سي ميلان.

وأضافت الصحيفة الإنجليزية، أن بن ناصر سيوقع

على عقد مدته خمس مواسم، وستصل قيمة الصفقة إلى حوالي 14 مليون يورو.

وتوج بن ناصر مع المنتخب الجزائري، بكأس الأمم الأفريقية2019، وإستطاع أن يحصد جائزة أفضل لاعب بالبطولة، متفوقًا على زميله رياض محرز، والسنغالي ساديو ماني.