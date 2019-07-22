مصر تحصد 3 برونزيات ببطولة غانا الدولية للريشة الطائرة

توج المنتخب الوطني الأول للريشة الطائرة، بـ3 برونزيات خلال مشاركته في بطولة غانا الدولية المقامة خلال الفترة من 18 وحتى 21 يوليو الجاري. الجاري. وجاءت الميداليات على النحو التالي: حصدت هادية حسني على برونزية الفردي، كما توجت مع مواطنتها ضحى هاني بالميدالية البرونزية في منافسات الزوجي. بالميدالية البرونزية في منافسات الزوجي. كما حصلت أيضا صحى هاني مع زميلها أدهم حاتم على برونزية الزوجي المختلط. ويقود المنتخب الوطني فنيا دكتور رامي إبراهيم وكابتن محمد عبد الرؤوف دياب مدرب أحمال.

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