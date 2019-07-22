المشرف العام بالمقاولون لرئيس الزمالك: "لما ابنك يسقط متروحش تعاتب ابن الجيران"

شن المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب هجومًا قويًا على مرتضى منصور رئيس الزمالك، بعدما اتهم المقاولون العرب بأنه سيقوم بتفويت مباراته أمام الأهلي من أجل حسم لقب الدوري.

وأضاف محمد عادل في تصريحاته لقناة "تايم سبورت": نرفض

تمامًا اتهامنا بأننا سوف نفوا المباراة للأهلي، نحن نادي كبير ومحترم، وفزنا على الأهلي في الدور الأول، وفوزنا عليه مرة أخرى سيكون أمر جيد يحسب لنا وللجهاز الفني".

وتابع: " لما ابنك يسقط

مترحش تعاتب ابن الجيران أنه جاب ٩٠٪ ".

أرفض اتهام المقاولون بالتفويت، إحنا نادي كبير ومحترم، لما ابنك يسقط متروحش تعاتب ابن الجيران".

وأشار : "قمنا بمعسكر في الإسكندرية وخضنا الكثير من المباريات الودية القوية ووضعنا تحفيز جيد، كما أقمنا معسكر مغلق لمدة يومين قبل مباراة الأهلي، بالرغم من أن الطبيعي أن يكون لمدة يوم واحد".