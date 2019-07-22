منتخب الرجبي يبدأ معسكره غدًا استعدادًا لبطولة أفريقيا

يصل مساء اليوم الاثنين إلى القاهرة المدرب المغربي محمد درموني المدير الفني لمنتخب مصر للرجبي استعدادًا لبدء معسكر الفراعنة قبل بطولة أفريقيا. الفراعنة قبل بطولة أفريقيا. ومن المقرر أن يقام المعسكر بجامعة الإسكندرية خلال الفترة من الثلاثاء 23 يوليو حتى السبت 27 من نفس الشهر. من الثلاثاء 23 يوليو حتى السبت 27 من نفس الشهر. والجدير بالذكر أن منتخب مصر يشارك للمرة الأولى في بطولة أفريقيا التي تقام في بنين.

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