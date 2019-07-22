يصل مساء اليوم الاثنين إلى القاهرة المدرب المغربي محمد درموني المدير الفني لمنتخب مصر للرجبي استعدادًا لبدء معسكرالفراعنة قبل بطولة أفريقيا.
ومن المقرر أن يقام المعسكر بجامعة الإسكندرية خلال الفترةمن الثلاثاء 23 يوليو حتى السبت 27 من نفس الشهر.
والجدير بالذكر أن منتخب مصر يشارك للمرة الأولى في بطولة أفريقيا التي تقام في بنين.
كانت هذه تفاصيل خبر منتخب الرجبي يبدأ معسكره غدًا استعدادًا لبطولة أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.