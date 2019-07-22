بلدية المحلة يضم مدافع إف سي مصر

أنهى مجلس إدارة نادى بلدية المحلة برئاسة مصطفى السامولى إجراءات انتقال إبراهيم فاضل مساك اف سى مصر إلى صفوف الفريق رسميا في صفقة انتقال حر لمدة ثلاث سنوات.

وقد حضر اللاعب إلى مقر النادى وقام بتوقيع عقود انتقاله إلى صفوف البلدية بعد الاتفاق على كافة النواحى المالية بحضور مصطفى الشامى أمين صندوق النادى والمشرف العام على الكرة ووكيل اللاعب.

وقد أشاد كرم جابر المدير الفني للفريق بإمكانيات اللاعب الفنية والبدنية واعتبره إضافة قوية لخط دفاع الفريق.

لمدة ثلاث سنوات.وقد حضر اللاعب إلى مقر النادى وقام بتوقيع عقود انتقاله إلى صفوف البلدية بعد الاتفاق على كافة النواحى المالية بحضور مصطفى الشامى أمين صندوق النادى والمشرف العام على الكرة ووكيل اللاعب.وقد أشاد كرم جابر المدير الفني للفريق بإمكانيات اللاعب الفنية والبدنية واعتبره إضافة قوية لخط دفاع الفريق.

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