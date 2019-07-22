رياضة | رسميا.. إنبي يتعاقد مع ثنائي بتروجت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. إنبي يتعاقد مع ثنائي بتروجت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مسؤولي نادي إنبي برئاسة علاء خشب، عن التعاقد مع كلا من أحمد العجوز والتنزاني حميد ماو لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وجاء التعاقد مع الثنائي بناءا على أوامر علي ماهر المدير الفني، لتدعيم صفوف الفريق البترولي، استعدادا للموسم القادم بالدوري الممتاز.

ووقع الثنائي عصر اليوم بمقر النادي، حيث وقع العجوز لمدة خمس مواسم، بينما وقع حميد لمدة أربع مواسم مقبلة، خاصة بعد هبوط بتروجت لمنافسات القسم الثاني.