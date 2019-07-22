رياضة | "كلاكيت تالت مرة".. رامون دياز يقترب من العودة للسعودية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كلاكيت تالت مرة".. رامون دياز يقترب من العودة للسعودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت تقارير إعلامية منذ قليل، بأن المدرب الأرجنتيني "رامون دياز" قد أصبح قريب للغاية للعودة من جديد إلى المملكة العربية السعودية للمرة الثالثة، وذلك بعدما خاض "دياز" تجربين من قبل في المملكة، الأولى كانت تدريب الهلال خلال الفترة من 2016 إلى 2018، ثم يرحل، ويعود في نفس العام لقيادة اتحاد جدة لمدة شهور قليل.

وكانت صحيفة "عكاظ" السعودية قد أكدت بأن الاتحاد السعودي في مفاوضات متقدمة للغاية مع المدرب الأرجنتيني لتولي تدريب المنتخب السعودي خلفًا لخوان بيتزي والذي تمت إقالته في شهر يناير الماضي، ولم يتم تعيين مدرب بديل له حتى الآن.

وذكرت الصحيفة السعودية، بأن "إيمليانو دياز" نجل المدرب الأرجنتيني ووكيل أعماله هو من يتواصل مع الإتحاد السعودي في هذا الأمر، ومن المتوقع بأن يتوصل الطرفين إلى إتفاق بشأن تولي "دياز" مهمة تدريب الأخضر السعودي قبل إنطلاق مباريات تصفيات كأس العالم وكأس آسيا المقبلة.