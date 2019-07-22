رياضة | إنييستا يكشف عن رأيه في عودة نيمار لبرشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنييستا يكشف عن رأيه في عودة نيمار لبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث أندريس إنييستا أسطورة برشلونة الإسباني السابق ولاعب فيسيل كوبه الياباني الحالي، عن عودة النجم البرازيلي نيمار جونيور للبارسا.

وقال اِنييستا في تصريحات صحفية: "لا أعرف ما إذا كان سيعود، يبدو أنه يمكن أن يحدث ذلك لكن لا أعرف اذا ما كان الامر حقيقياً أم لا".

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وأضاف قائلاً: "بالنسبة لي، نيمار هو أحد أفضل اللاعبين في العالم وسنرى ما يحدث".

وواصل: "سنحاول الاستمتاع بهذا اليوم ومحاولة التنافس بأفضل طريقة. سيكون حفلًا لنا ولجماهير كوبي ولليابان لأنك لا ترى برشلونة و لاعبيها كل يوم".

واختتم: "سيكون الأمر غريباً لأنني لم أواجه برشلونة أبدًا. آمل ألا أخطئ وأن أنقل الكرة إلى فريقي بالشكل الصحيح هاها".