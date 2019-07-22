رياضة | راكيتيتش يحسم مصيره في برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر راكيتيتش يحسم مصيره في برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش ، لاعب وسط فريق برشلونة رحيله عن الكامب نو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتبت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية : ظهر لاعب خط وسط نادي برشلونة لكرة القدم إيفان راكيتيتش في أول مؤتمر صحفي للنادي في جولة اليابان وكان واضحًا وقويًا فيما يتعلق بمستقبله وأخبار أنه قد يغادر برشلونة ، حيث قال : إنه الوضع الذي أنا معتاد عليه منذ مجيئي .

وكشف راكيتيتش لقد تحدثت مع النادي والمدرب والفكرة هي نفسها، وفكرتي هي أن أستمر مع برشلونة ، أنا منفتح ، لكن فكرتي واضحة للغاية وأعتزم الاستمرار هنا والاستمتاع لأنني أمتلك عقدًا مع النادي .

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وأضاف راكيتيتش : هنا عليك أن تعمل ومن يقوم بأكثر ما يكون هو الذي يلعب ، سأعمل بجد حتى يتمكن المدير الفني من الاعتماد علي ، هو يعرفني وأريد أن أقدم أفضل ما لدي وفي النهاية هو المدرب، الشيء المهم هو أننا مجموعة قوية وسنقوم بكل شيء .

وواصل : لا يزعجني الحديث عن مستقبلي ، يجب أن أفهم أن كرة القدم بشكل عام تعمل هكذا، تملأني الفخر بأن الفرق الأخرى تسأل عني لأن هذا يعني أنني أقوم بعمل جيد ، الشيء الوحيد الذي أراه هو هنا ، كل شيء آخر يجب أن يؤخذ بسهولة ، أحاول الاستمتاع في برشلونة والآن أكثر مع هؤلاء الزملاء الجدد ، نريد تكوين مجموعة قوية وتحسين الاخطاء .

وأنهى راكيتيتش : لقد تحدثت مع الرئيس حول العديد من القضايا ، ولكن في الوقت الحالي ، لدى النادي أشياء أخرى يجب القيام بها بدلاً من التفكير في تفاصيلي ، يريد الرئيس نفس الشيء مثلي ، وهو تشكيل مجموعة جيدة حتى يتمكن الناس من الاستمتاع بالبارسا.