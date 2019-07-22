رياضة | لاعب الاتحاد يعتزل كرة القدم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاعب الاتحاد يعتزل كرة القدم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المهاجم الجزائري عبدالمالك زياية، لاعب نادي الاتحاد السابق، ولاعب اتحاد عنابة الجزائري، اليوم الإثنين، إعتزاله لعب كرة القدم نهائياً.

ونقلت صحيفة "الكبار" السعودية عن زياية قوله: "أعلن اعتزالي لكرة القدم نهائياً أشكر كل من ساندني خلال مشواري الكروي".

وتابع صاحب ال35 عاما: "أود أن أشكركم جميعاً على الدفئ والحب الذي أظهرتموه لي للأسف وصلنا إلى هذه اللحظة التى لم أكن أتمنى أبدًا أن نصل إليها لأنها النهاية".

والجدير بالذكر أن زياية احترف في الاتحاد بين عامي 2009 و2011، ولعب للفريق 29 مباراة بدوري المحترفين، سجل خلالها 12 هدفًا، وصنع هدفين.