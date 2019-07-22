رياضة | إنييستا يُعدد فوائد انتقال جريزمان لـ برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنييستا يُعدد فوائد انتقال جريزمان لـ برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أندريس اِنييستا أسطورة نادي برشلونة السابق ولاعب فيسيل كوبه الياباني الحالي، ان أنطوان جريزمان، لاعب البارسا الجديد لديه كل الظروف للقيام بالأمور بشكل جيد للغاية مع برشلونة.

وقال اِنييستا في تصريحات صحفية: "بصرف النظر عن الجودة التي لديه، جريزمان يعرف الدوري الاسباني جيد جدًا، الزملاء الذين سيحصل عليهم, الظروف التي سيعيشها".

وأوضح إنييستا بقوله: "سيكون جريزمان محاطاً بـ الأفضل وكل شيء يشير إلى أن مسيرته ستكون إيجابية للغاية وأتمنى أن تكون بهذه الطريقة".