رياضة | بالأرقام.. من الأفضل لتدريب منتخب مصر بعد فضيحة الكان.. المدرب المصري أم الأجنبي؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. من الأفضل لتدريب منتخب مصر بعد فضيحة الكان.. المدرب المصري أم الأجنبي؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خروج المنتخب المصري بشكل مفاجئ من دور ال16 في أمم أفريقيا 2019، كان هو "القشة التي قسمت ظهر البعير"، وفتحت جروح والالم الكرة المصرية التي ظلت طيلة السنوات الماضية يتم التعامل معها بالمسكنات، وبطريقة "نعيش النهارده، وبكره يحلها حلال"، ولكن يبقى السؤال الآهم، ما هو الحل؟ هل ستمر فضيحة الكان كما مرت في فضيحة روسيا 2018؟

المؤشرات تقول بأن هناك نية لإصلاح المنظومة، وظهرت هذه النية بوضوح عقب إستقالة كل أفراد مجلس إدارة إتحاد الكرة، والذي كان من ضمن مثلث المسؤولين عن هذه الفضيحة بجانب اللاعبين والجهاز الفني، ومع إيقاننا بأنه من الصعب تغير جيل كامل من اللاعبين، وعقب إقالة آخر أضلاع مثلث الفضيحة "الجهاز الفني"، ظهر السؤال الجديد.. من الأفضل لقيادة الفراعنة في الفترة المقبلة، هل مدرب مصري أم مدرب أجنبي ويساعده مدرب مصري أم مدرب أجنبي بجهاز فني معاون كله من الأجانب؟

السطور التالية سنتجرد تمامًا من الأراء الشخصية ونسرد لكم بعض الأرقام التي قد تخبركم بمن الأفضل لتدريب المنتخب المصري في الفترة المقبل.. هل هو المدرب المصري أم المدرب الأجنبي..

-مصر طول تاريخها حصدت 7 ألقاب لأمم أفريقيا، 6 ألقاب منهم كانت رفقة مدربين مصريين وبطولة واحدة فقط كانت رفقة مدرب أجنبي وهو الإنجليزي مايكل سميث في عام 1986

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- الفراعنة صعدوا لكأس العالم في ثلاث مرات، مرتين من الثلاثة كانوا رفقة مدربين مصريين، والمرة الثالثة كانت رفقة الأرجنتيني هيكتور كوبر في 2018

-أفضل تصنيف للمنتخب المصري كان في عهد المدرب الوطني "حسن شحاته" في عام 2010، ووصلت مصر وقتها إلى المركز العاشر على مستوى العالم.

-في الألفية الجديدة، لم ينجح أي مدرب أجنبي في ترك ذكرى طيبة للجماهير المصرية بإستنثاء "هيكتور كوبر"، ولكن تجارب جيرار جيلي وتارديللي وبارادلي وخافير أجيري، بات جميعها بالفشل، وعلى الرغم من كون مدارس هؤلاء المدربين المختلفة، ولكن كان الفشل هو القاسم المشترك بينهم.

-بإستثناء "هيكتور كوبر" في كان 2017، لم ينجح أي مدرب أجنبي قاد منتخب مصر في بلوغ دور ال8 في أي بطولة لأمم أفريقيا منذ عام 2000 وحتى الآن.

وأخيرًا... شاركنا بتعليقك ورأيك حول هوية المدرب القادم لمنتخب مصر.. هل يجب أن يكون المدرب الجديد مدرب مصري لأول مرة منذ 6 سنوات.. أم يستمر المنتخب في إستقدام المدربين الأجانب من جديد بعد برادلي وكوبر وأجيري؟ بالأرقام.. من هو الأفضل لتدريب منتخب مصر بعد فضيحة الكان.. المدرب المصري أم الأجنبي؟