رياضة | بايرن ميونيخ يوجه صدمة كبيرة لـ برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بايرن ميونيخ يوجه صدمة كبيرة لـ برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، عن اهتمام نادي برشلونة الإسباني، بـ التعاقد مع النسماوي ديفيد آلابا، لاعي بايرن ميونيخ الألماني، ولكن لا توجد احتمالات في الوقت الحاضر.

واشارت الصحيفة، إلى أنه صحيح أن النجم النمساوي طلب من بايرن ميونيخ السماح له بالرحيل لكن البافاريين أجابوا ; لا يمكنك ذلك.

وجاء سبب النادي الألماني، لإعتبارهم أن آلابا لاعبًا أساسيًا، مع العلم أن توقيع ثيو لا يؤثر عليه لأن بايرن سيلعبون به كخط وسط.