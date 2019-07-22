رياضة | بايرن ميونيخ يحسم قراره بشأن التعاقد مع عثمان ديمبلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بايرن ميونيخ يحسم قراره بشأن التعاقد مع عثمان ديمبلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم مسؤولو نادي بايرن ميونيخ الالماني قرارهم النهائي، حول التعاقدم مع النجم الفرنسي عثمان ديمبلي، لاعب برشلونة الإسباني، خلال الصيف الحالي.

وأفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أن عثمان ديمبيلي ليس هو الهدف الأول للنادي البافاري، لتدعيم خط الهجوم، بعد رحيل كلا من فرانك ريبيري وآريين روبين.

وأشارت التقارير لأن هناك بعض الإهتمام بالنجم الفرنسي، لكن ليس بجنون ودفع ما يطلبه برشلونة، حيث ان هدفهم الأول هو ليروي ساني من مانشستر سيتي الإنجليزي.