رياضة | "حماة بيل" وراء رفضه العودة للدوري الانجليزي

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كشفت صحيفة "الكونفيدينسيال" الإسبانية، كواليس محددة عن أزمة جاريث بيل مع المدير الفني لريال مدريد زين الدين زيدان.

وقالت الصحيفة الإسبانية أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد قد أخبر زيدان بأن بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد لن يأتي إلا إذا خرج بيل من النادي الملكي.

وذكرت الصحيفة أن وكيل أعماله جوناثان بارنيت كان قد تلقى عروضاً من الصين لكن الويلزي أخبره بأنه لا يستمع إلى عروض من بريطانيا، وذلك بسبب بعض المشاكل القانونية لبعض أفراد أسرته منهم "حماته".

وأوضحت أن الأندية الصينية على وجه الخصوص هي الأكثر إستعداداً للتوقيع مع جاريث بيل، وأندية مثل بكين جوان، وجيانغسو سونينج الذي يسيطر مالكه على 70% من نادي الإنتر.