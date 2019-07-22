رياضة | نجم ريال مدريد خارج الملكي هذا الأسبوع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ريال مدريد خارج الملكي هذا الأسبوع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب نجم ريال مدريد ، جيمس رودريجيز للرحيل عن فريقه الحالي ريال مدريد ، خلال الساعات القليلة المقبلة من الميركاتو الصيفي الجاري .

وكتبت صحيفة الموندو ديبورتيفو : إذا كان جيمس رودريجيز قد انتهى به الأمر إلى أن يكون لاعبًا في أتلتيكو مدريد ، فهذا أمر سيتقرر هذا الأسبوع ، قام اللاعب الكولومبي ، وفقًا لمعلومات من غول كاراكول ، بأخذ رحلة أمس إلى العاصمة الإسبانية لانتظار حل القضية المستقبلية ، مع اثنين من السيناريوهات ، أتلتيكو مدريد ونابولي.

وواصلت الصحيفة الإسبانية : ستكون الأيام القليلة المقبلة حاسمة في معرفة ما هو مصير النجم الكولومبي ، وهل سيكون تدعيمًا جديدًا لأتليتيكو مدريد من غريمه الريال ، أم أن نابولي لازالت لديه حظوظ لضم اللاعب .

وأردفت : ومع ذلك ، فإن الموقف الرسمي لنابولي هو عدم الاستسلام حتى النهاية ، كارلو انشيلوتي ،المدير الفني لنابولي قال : أنا لا أعرف إذا كان جيمس موجودًا بالفعل في أتليتي ، لست مهتمًا بالسوق نظرًا لأن 90٪ من المعلومات من هذا النوع هي أكاذيب، إذا كان لا يزال من الممكن التوقيع معه فأنا أول المرحبين .