رياضة | مصر تحصد 3 برونزيات ببطولة غانا الدولية للريشة الطائرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر تحصد 3 برونزيات ببطولة غانا الدولية للريشة الطائرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توج المنتخب الوطني الأول للريشة الطائرة، بـ3 برونزيات خلال مشاركته في بطولة غانا الدولية المقامة خلال الفترة من 18 وحتى 21 يوليو الجاري.

وجاءت الميداليات على النحو التالي:

حصدت هادية حسني على برونزية الفردي، كما توجت مع مواطنتها ضحى هاني بالميدالية البرونزية في منافسات الزوجي.

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كما حصلت أيضا ضحى هاني مع زميلها أدهم حاتم على برونزية الزوجي المختلط.

و يقود المنتخب الوطني فنيا دكتور رامي إبراهيم وكابتن محمد عبد الرؤوف دياب مدرب أحمال.