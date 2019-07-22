رياضة | المنصورة يتعاقد مع لاعب غزل المحلة لموسمين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المنصورة يتعاقد مع لاعب غزل المحلة لموسمين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استطاع مجلس إدار نادي المنصورة دعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، استعدادا للموسم الجديد من دوري الممتاز "ب" بالحصول على توقيع اللاعب أحمد عبد العال من لاعب خط وسط فريق غزل المحلة.

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وقام عبد العال بالتوقيع للبرتقالي لمدة موسمين، في صفقة انتقال حر، وسبق له اللعب في صفوف بتروجت والقناة قبل الانضمام للمحلة.

وتعاقد المنصورة مؤخرا مع الرباعي وائل السعدني ونادر السيد من بدواي، ومحمد العدل ومؤمن فكري لاعبا الحمام.