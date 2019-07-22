رياضة | دي خيا: أنا الأحق بـ"شارة قيادة مانشستر يونايتد" لهذا السبب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دي خيا: أنا الأحق بـ"شارة قيادة مانشستر يونايتد" لهذا السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وواصل: "وينبغي علي أن أُظهر تلك الخبرة داخل الملعب من خلال مساعدة الشبان على فهم ما يعنيه مانشستر يونايتد وذاك أمر مهم".
وأكمل بقوله: "علينا أن نتحسّن كثيرًا. نحن مانشستر يونايتد ويجب أن ننافس على البطولات".
واستطرد: "عندما ترتدي شعار مانشستر يونايتد فذاك يعني أن تقاتل على كل شيء وأن تبذل قصارى جهدك وتعود بالفريق للقمة مجددًا".
وتابع: "في تدريبات الإعداد للموسم الجديد نحاول الاستحواذ على الكرة والحفاظ عليها، وبناء الهجمة من الخلف والسيطرة على المباريات، وهذه أمور لم نحظ بها الموسم الماضي".
وأتم دي خيا بقوله: "نحن نتدرّب بجد وأرجو أن نظهر في مباراتنا ضد تشلسي أننا قد تحسنا مقارنة بالموسم الفائت".