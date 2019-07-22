رياضة | مفاجأة في خط هجوم ريال مدريد بالموسم المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة في خط هجوم ريال مدريد بالموسم المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي ريال مدريد للظهور بشكل مميز في الخط الهجومي بالموسم المقبل بعد انضمام هازارد لكتيبة الملكي هذا الصيف.

وكتبت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية : أول مباراة لريال مدريد خلال هذا المعسكر حذرت بالفعل من بعض التفاصيل التي يجب مراعاتها خلال العام المقبل ، ظهر التفاهم والتناغم بين إيدين هازارد وزميله الفرنسي كريم بنزيما بسرعة كبيرة .

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وواصلت الصحيفة الإسبانية : يبرز كل من الفرنسي والبلجيكي لجودتهم الفنية في الهجوم ، وبعد سلسلة من المجموعات الجيدة ، بدأوا في وضع الأسس لما يمكن أن يكون تحالفًا في الهجوم الأبيض خلال الموسم الجديد .

وتابعت موندو ديبورتيفو : بالإضافة إلى ذلك ، يمكن لكل منهما تحت وصاية زيدان ، أن يفعل أشياء رائعة في ريال مدريد ، حيث أنه فريق يحظى باحترام وتقدير كرة القدم عالية .

وأردفت :صحيح أن كلاهما يجيد التسجيل ، إلا أن وجود مهاجم لديه إحساس أكبر بالهدف يمكن أن يكملهما تمامًا ، لقد حدث ذلك لبنزيما عندما كان كريستيانو إلى جانبه والذي كان دائمًا يحسن أدائه ، وحدث لهازارد في تشيلسي حيث لعب دائمًا برفقة مهاجم لخدمة الكرات سواء دروجبا ، دييغو كوستا .