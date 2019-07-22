شركة عالمية تطالب إيفان راكيتيتش بإعادة سيارتها.. والسبب مصارعة الثيران

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأت شركة السيارات الألمانية الشهيرة “أودي”، لاعبي فريق برشلونة الإسباني، بطلبها إعادة السيارات التي استخدموها أثناء فترة رعاية الشركة للنادي، وذلك بعد فسخ تعاقدها مع النادي الكتالوني.

صحيفة “ذا صن” البريطانية، ذكرت أن شركة “أودي” قد منحت لاعبي الفريق الكتالوني مهلة حتى نهاية الجولة الآسيوية المخصصة للاستعداد للموسم المقبل، وبعدها عليهم أن يعيدوا السيارات التي كانت أغلاها من نصيب سيرجيو بوسكيتس بقيمة 192 ألف جنيه إسترليني، وأقلها سعرا من نصيب إيفان راكيتيتش 65 ألف جنيه إسترليني.

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الصحيفة أضافت أن لاعبي برشلونة كانوا يستخدمون سيارات “أودي” في الذهاب من وإلى مقر التدريبات بالنادي وفقا لما كانت تطلبه الشركة.

فسخ التعاقد جاء بسبب عدم التزام بعض لاعبي الفريق بالشروط المنصوص عليها في العقد، وحدوث أكثر من واقعة مخالفة مثل حضور بعض اللاعبين لمشاهدة مصارعة الثيران، وذهابهم بسيارات الشركة التي ترفض هذا التقليد، لأنه يمثل معاملة سيئة للحيوان، وأيضا هناك لاعبون يحضرون مران الفريق في المدينة الرياضية أو يغادرون إلى “الكامب نو” باستخدام سيارات من علامات تجارية أخرى.

صحيفة “آس” الإسبانية، أشارت إلى أن “أودي” أنهت رعايتها التي استمرت على مدار 13 عاما متتالية لبرشلونة في نهاية شهر يونيو.