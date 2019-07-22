شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر لشباب اليد يفوز على فرنسا 37-32 ويتأهل لثمن نهائي مونديال إسبانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز منتخب شباب مصر لكرة اليد على نظيره منتخب فرنسا، ضمن منافسات مباريات الجولة الخامسة الأخيرة في مواجهات المجموعة الثانية لبطولة كأس العالم للشباب لكرة اليد التي تحتضنها إسبانيا.

وتمكن منتخب مصر من الفوز على الديوك الفرنسية بنتيجة 37-32، في مباراة شهدت تألق لاعبي المنتخب الوطني.

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وأصبح منتخب مصر أول فريق غير أوروبي يتصدر مجموعته في مونديال الشباب منذ عشر سنوات، في مونديال 2009.

وتأهل منتخب الفراعنة إلى ثمن نهائي كأس العالم كمتصدر للمجموعة الثانية برصيد عشرة نقاط، بعد أن حقق خمس انتصارات متتالية على منتخبات استراليا ونيجيريا والسويد وكوريا الجنوبية وأخيرًا على فرنسا.

وجاء ترتيب المجموعة الثانية على النحو التالي، فرنسا تحتل مركز الوصافة برصيد 6 نقاط متساوية مع السويد التي حلت في المركز الثالث بفارق الأهداف، فيما حجزت كوريا الجنوبية المركز الرابع برصيد أربع نقاط، وودع منتخبي نيجيريا واستراليا البطولة بعد أن احتلا المركزين الأخيرين.