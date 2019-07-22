شكرا لقرائتكم خبر عن الفحص الطبي يحسم موقف محمود وحيد من مواجهة الأهلي والمقاولون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحسن حالة محمود وحيد الظهير الأيسر للفريق، بعد خضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي للتخلص من إجهاد العضلة الضامة الذي اشتكى منه خلال الأيام الماضية، ومنعه من المشاركة في ودية البلاستيك الأخيرة والتدريبات الجماعية.

وقال الجهاز الفني إن «وحيد» سيخضع لفحص طبي جديد اليوم، الاثنين، لتحديد مدى إمكانية مشاركته في مران اليوم.

ويؤدي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، قبل أن يختتم الفريق استعداده في القاهرة غدا بمران صباحي يسافر بعده إلى الإسكندرية للمبيت بأحد الفنادق استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب بعد غد الأربعاء في المباراة المؤجلة من الجولة 33 لمسابقة الدوري الممتاز.