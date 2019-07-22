النصر يدخل المرحلة الثانية من الإعداد في أوفير

ويتضمن المعسكر خوض مباراتين وديتين، قبل أن يعود بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي للموسم المنصرم، إلى المملكة.ويختتم النصر تحضيراته للموسم الجديد، بمعسكر داخلي قبل انطلاق الدوري الذي سيفتتحه الفريق بلقاء ضمك يوم الخميس 22 أغسطس/ آب المقبل.
وكان "العالمي" قد اختتم المرحلة الأولى من معسكره بمدينة أوبيدوس "شمالي البرتغال" بالفوز بمباراته الثانية على فريق كاليداس البرتغالي بهدف 1-0 سجله البرازيلي بيتروس.
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