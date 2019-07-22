أياكس ينافس باوك على مقعد بمجموعات دوري الأبطال

يواجه أياكس أمستردام، الذي بلغ نصف نهائي النسخة السابقة لدوري أبطال أوروبا بعد الإطاحة بأندية عملاقة مثل ريال مدريد ويوفنتوس، باوك اليوناني في الدور التمهيدي الثالث، للمنافسة على بطاقة بدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لموسم 2019-2020.

وستقام مباراة الذهاب بين الفريقين في 6 أو 7 من شهر أغسطس/ آب، وسيلعب لقاء الإياب في 13 من نفس الشهر.

وأسفرت القرعة التي جرت في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم في نيون (سويسرا) عن مواجهة أياكس، لباوك، في حال تخطيهما للدور الثاني الذي سيقام في 30 يوليو/ تموز.

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وأسفرت القرعة أيضا عن مواجهة آيندهوفن مع لاسك النمساوي في حال فوز الأخير في الدور التمهيدي على بازل السويسري.

وتنتظر بورتو الذي تواجد باستمرار في دوري الأبطال خلال النسخ الأخيرة، مواجهة صعبة أمام كراسنودار الروسي.

وأسفرت القرعة عن مواجهات بارزة أخرى بين بروج البلجيكي مع دينامو كييف الأوكراني، وإسطنبول باشاك شهير مع الفائز من مواجهة فيكتوريا بلزن وأوليمبياكوس اليوناني.