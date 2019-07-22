خلاف في الزمالك المصري على خليفة جلال.. والبدري يقترب

بدأ الزمالك جديًا التفكير في التعاقد مع جهاز فني جديد يقود الفريق بداية من الموسم المقبل، في ظل عدم رضا المجلس عن أداء خالد جلال مع الفريق والفشل للمباراة الثانية علي التوالي في الفوز والظهور بشكل جيد.

وكشف مصدر بالزمالك ل، أن هناك اتجاهين داخل النادي الأول يقوده أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بالنادي، بالتعاقد مع مدرب أجنبي قوي يقود الفريق الأبيض في الفترة المقبلة في كأس مصر والموسم الجديد، خاصة وأن هذا الأمر رغبة لدى عدد كبير من لاعبي الفريق الأبيض.

بينما يقود الاتجاه الثاني مرتضى منصور رئيس النادي ومعه إسماعيل يوسف، والذي يرغب في أن يكون هناك مدرب وطني قوي ويضع اسم حسام البدري مدرب الأهلي السابق، على قائمة المرشحين، خاصة وأن هذا الأمر ليس وليد اللحظة أو بسبب استقالة البدري من بيراميدز ولكنه كان مقترحًا لمنصور منذ فترة.

وأكد المصدر، أن هناك اتصالات قوية بين البدري ومنصور، حيث لا يمانع الأول من تولي المسؤلية الفنية للزمالك، خاصة وأنه كما أكد له مدرب محترف وسيكون سعيدًا بالعمل في ميت عقبة.

وكان رئيس الزمالك قد خرج بتصريحات تلفزيونية أمس، بأن الكل تحت التقييم من جهاز فني ولاعبين وسيكون هناك قرارات قوية بعد نهاية مباراة القمة.

وشهدت الساعات الماضية تقديم البدري اعتذاره عن استكمال مهمته في القيادة الإدارية لبيراميدز، ما يجعله حل أمام الزمالك ومرتضى منصور.