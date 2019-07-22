رسميًا.. لايبزيج يتعاقد مع مدافع تشيلسي

عزز نادي لايبزيج الألماني صفوفه بضم لاعب تشيلسي الإنجليزي على سبيل الإعارة، اليوم الإثنين، ليصبح رابع صفقات النادي هذا الصيف.

وأعلن لايبزيج في بيان رسمي، عبر موقعه الإلكتروني، تعاقده مع المدافع الويلزي إيثان أمبادو، قادمًا من تشيلسي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وأوضح النادي أن الدولي الويلزي، البالغ من العمر 18 عامًا، سيرتدي القميص رقم 26 مع الفريق في الموسم المقبل.

وعبر أمبادو عن سعادته بخوض هذه التجربة، قائلًا لموقع ناديه الجديد: "أنا سعيد للغاية بالتواجد في لايبزيج وبدء الموسم مع الفريق".

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وأردف: "أرغب في معرفة الفريق في أسرع وقت ممكن، من أجل الاندماج سريعًا".

وكشف المدافع الشاب، الذي خاض 8 مباريات دولية مع منتخب ويلز، عن متابعته للايبزيج في السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى تميز الفريق في اعتماده على اللاعبين الشاب.

وفي ختام تصريحاته، أعرب المدافع الويلزي عن أمله في التطور مع الفريق الألماني، مؤكدًا أن خطوة الانتقال إليه تعد مثالية بالنسبة له.

يذكر أن أمبادو قد ظهر مع الفريق الأول للبلوز في مباراة وحيدة بالبريميرليج، بينما خاض 6 مواجهات في كأس الاتحاد و5 أخرى في كأس الرابطة، إلى جانب 3 مباريات في الدوري الأوروبي.