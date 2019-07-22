أهلي جدة يتفق على صفقة برازيلية

توصل نادي أهلي جدة إلى اتفاق مع لوكاس ليما صانع ألعاب بالميراس البرازيلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
ويقضي الاتفاق بانضمام اللاعب لصفوف الفريق السعودي هذا الصيف، على أن يتحمل أهلي جدة، دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد لوكاس ليما مع بالميراس.
ووفقًا لتقارير صحفية سعودية، فإن أهلي جدة سيدفع 8 ملايين دولار، لكسر عقد لوكاس ليما، خلال الساعات القليلة المقبلة.
وتمتع لوكاس ليما باهتمام متزايد من نادي فنربخشة التركي، لكن أهلي جدة نجح في حسم الأمور مع اللاعب بشكل أسرع.
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