قرار فني من لوشيسكو يغلق باب الهلال في وجه عموري

بات استمرار الدولي الإماراتي عمر عبد الرحمن "عموري" ضمن صفوف الهلال، أمرا صعبا، بعد إعلان الروماني لوشيسكو المدير الفني للفريق، الأسماء المبدئية للقائمة الآسيوية.

وكان الهلال قد أعلن في بيان رسمي تجميد المفاوضات مع عموري، بسبب خلافات مادية في التفاوض، وهو ما رفضته الجماهير ودشنت هاشتاج على تويتر، طالبت فيه الأمير الوليد بن طلال بضرورة الحفاظ على تواجد اللاعب في صفوف الزعيم.

وبعد الاختيارات التي كشف عنها لوشيسكو، وسيقوم الهلال بإرسالها للاتحاد الآسيوي، لاعتماد اللاعبين الأجانب قبل مباراتي دور الـ 16 من البطولة، أصبحت عودة عموري وتجديده للفريق أمرا صعبا.

واختار لوشيسكو الرباعي "هيون سو، جيوفينكو، جوميز، إدواردو"، وهو ما يعني رفض إدارة الهلال بقيادة بن نافل التفريط في خدمات اللاعب البرازيلي، بعد التقارير الإعلامية التي كشفت عن رحيله خلال الميركاتو الحالي.

وسيتواجد اللاعب البرازيلي إدواردو في قائمة الهلال الآسيوية، بعد قرار لوشيسكو بعدم التفريط في خدماته بعد متابعته الجيدة له في معسكر الفريق بالنمسا.