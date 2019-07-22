اخبار الرياضه

قرار فني من لوشيسكو يغلق باب الهلال في وجه عموري

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

بات استمرار الدولي الإماراتي عمر عبد الرحمن "عموري" ضمن صفوف الهلال، أمرا صعبا، بعد إعلان الروماني لوشيسكو المدير الفني للفريق، الأسماء المبدئية للقائمة الآسيوية.

وكان الهلال قد أعلن في بيان رسمي تجميد المفاوضات مع عموري، بسبب خلافات مادية في التفاوض، وهو ما رفضته الجماهير ودشنت هاشتاج على تويتر، طالبت فيه الأمير الوليد بن طلال بضرورة الحفاظ على تواجد اللاعب في صفوف الزعيم.

وبعد الاختيارات التي كشف عنها لوشيسكو، وسيقوم الهلال بإرسالها للاتحاد الآسيوي، لاعتماد اللاعبين الأجانب قبل مباراتي دور الـ 16 من البطولة، أصبحت عودة عموري وتجديده للفريق أمرا صعبا.

واختار لوشيسكو الرباعي "هيون سو، جيوفينكو، جوميز، إدواردو"، وهو ما يعني رفض إدارة الهلال بقيادة بن نافل التفريط في خدمات اللاعب البرازيلي، بعد التقارير الإعلامية التي كشفت عن رحيله خلال الميركاتو الحالي.

وسيتواجد اللاعب البرازيلي إدواردو في قائمة الهلال الآسيوية، بعد قرار لوشيسكو بعدم التفريط في خدماته بعد متابعته الجيدة له في معسكر الفريق بالنمسا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قرار فني من لوشيسكو يغلق باب الهلال في وجه عموري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا