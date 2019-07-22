شكرا لقرائتكم لجنة لإعادة صياغة مسابقات دورى القسمين الثاني والثالث... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وطالب الأعضاء بضرورة الدعوة لاجتماع غير عادي للنظر في اللائحة وكافة الاقتراحات الخاصة بالتعديلات ، ليتم البناء عليها في انتخابات مجلس الإدارة المقبلة.
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وكان أعضاء الجمعية العمومية الذين حضروا الاجتماع قد اختاروا كلا من سمير موسى وهرماس رضوان باعتبارهما أكبر الأعضاء سنا لمعاونة اللواء ثروت سويلم لإدارة الجلسة التي عنيت بالتشاور حول الخطوات الرسمية التي ستتخذها الجمعية بشأن الوضع الحالي.
في الوقت نفسه اختار أعضاء الجمعية كلا من محمود الشامي ومحمد الطويلة وعبد الرحيم اسماعيل وعاصم مرشد أعضاء الجمعية العمومية للانضمام إلى اللجنة التي شكلها اتحاد كرة القدم برئاسة خالد كامل رئيس مسابقات القسم الثاني للنظر في شكل مسابقتي القسمين الثاني والثالث الموسم المقبل.
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