شكرا لقرائتكم الجبلاية توزع استمارة الدعوة لجمعية عمومية طارئة لتعديل لائحة النظام الأساسي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام اتحاد الكرة بتوزيع استمارة الدعوة لجمعية عمومية طارئة لتعديل لائحة النظام الأساسي قبل الانتخابات التكميلية . ومنح اتحاد الكرة الأندية مهلة أسبوعين لملء الاستمارة وإرسالها خلال 15 يوما حتي تتم الدعوة لجمعية عمومية طارئة قبل الانتخابات . Advertisements



الجمعية العمومية لاتحاد الكرة ويأتى اجتماع اليوم لعدد من أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة مع ثروت سويلم، لمناقشة خريطة الطريق الخاصة باتحاد الكرة خلال الفترة الانتقالية بعد استقالة المجلس السابق برئاسة هانى أبو ريدة وترغب الجمعية العمومية لاتحاد الكرة فى سويلم حول المرحلة الانتقالية بعد استقالة المجلس السابق، خاصة قبل انطلاق الموسم الكروى الجديد.

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