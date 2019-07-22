شكرا لقرائتكم رئيس بني عبيد يكشف تفاصيل اجتماع عمومية الجبلاية مع ثروت سويلم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

كشف رئيس نادي بني عبيد هرماس رضوان كواليس الاجتماع اليوم مع ثروت سويلم القائم بأعمال رئيس الجبلاية لمناقشة خارطة الطريق خلال الفترة المقبلة.

من جهته أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم قررا بتشكيل لجنة لإعادة صياغة مسابقات القسمين الثاني والثالث .. جاء ذلك خلال الاجتماع الودي الذي عقده اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد مع عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية .

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واختارأعضاء الجمعية العمومية خلال الاجتماع كلا من سمير موسى وهرماس رضوان باعتبارهما أكبر الأعضاء سنا لمعاونة اللواء ثروت سويلم لإدارة الجلسة التي عنيت بالتشاور حول الخطوات الرسمية التي ستتخذها الجمعية بشأن الوضع الحالي.

فيما طالب الأعضاء بضرورة الدعوة لاجتماع غير عادي للنظر في اللائحة وكافة الاقتراحات الخاصة بالتعديلات ، ليتم البناء عليها في انتخابات مجلس الإدارة المقبلة.

تزامنا مع اختيار أعضاء الجمعية كلا من محمود الشامي ومحمد الطويلة وعبد الرحيم اسماعيل وعاصم مرشد أعضاء الجمعية العمومية للانضمام إلى اللجنة التي شكلها اتحاد كرة القدم برئاسة خالد كامل رئيس مسابقات القسم الثاني للنظر في شكل مسابقتي القسمين الثاني والثالث الموسم المقبل.