شكرا لقرائتكم المقاصة لأنطوي : ركز في التدريب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وقد أكد مصدر مسئول بالمقاصة أن النادى يعامل أنطوى معاملة جيدة ويرغب فى استمراره لقيادة هجوم الفريق فى الموسم المقبل ، إلا أن الإدارة لن تتحمل لاعب لا يرغب فى الإستمرار مع الفريق ، مؤكدا أن الإدارة تسعى لبناء فريق قوى قادر على المنافسة فى الموسم المقبل .
وكان مصر المقاصة قد نجح فى ضم أودو موسيس مهاجم حرس الحدود وخالد أتشوا لاعب منتخب أوغندا خلال فترة الانتقالات الصيفية، كما عاد إسلام جابر لاعب الفريق الفيومى إلى المقاصة بعد انتهاء فترة إعارته إلى الداخلية، ويحتاج للإطاحة بأحد اللاعبين الأفارقة بعد وصولهم لخمسة اللاعبين، خاصة أن قوانين الاتحاد المصرى تقضى بأحقية كل نادى فى تسجيل أربعة لاعبين فقط.
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