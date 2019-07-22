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المقاصة لأنطوي : ركز في التدريب...

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جدة - عمرو شويل  

عقد جون انطوى لاعب نادي المقاصة جلسة خاصة  اتفق بها  مع محمد عبد السلام رئيس النادي على الرحيل خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة ، وهو ما رحب به رئيس النادى شريطة إحضار عرض رسمى يليق بالنادى  ، ومن جانبه طالب رئيس مجلس إدارة مصر المقاصة  بالتركيز فى التدريبات وعدم الإلتفات للعروض الوهمية التى أخذت من تركيزه كثيرا وأدت لهبوط مستواه .

 

 

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وقد أكد مصدر مسئول بالمقاصة أن النادى يعامل أنطوى معاملة جيدة ويرغب فى استمراره لقيادة هجوم الفريق فى الموسم المقبل ، إلا أن الإدارة لن تتحمل لاعب لا يرغب فى الإستمرار مع الفريق ، مؤكدا أن الإدارة تسعى لبناء فريق قوى قادر على المنافسة فى الموسم المقبل . 

 

وكان مصر المقاصة قد نجح فى ضم أودو موسيس مهاجم حرس الحدود وخالد أتشوا لاعب منتخب أوغندا خلال فترة الانتقالات الصيفية، كما عاد إسلام جابر لاعب الفريق الفيومى إلى المقاصة بعد انتهاء فترة إعارته إلى الداخلية، ويحتاج للإطاحة بأحد اللاعبين الأفارقة بعد وصولهم لخمسة اللاعبين، خاصة أن قوانين الاتحاد المصرى تقضى بأحقية كل نادى فى تسجيل أربعة لاعبين فقط.

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