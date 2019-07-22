شكرا لقرائتكم عائق وحيد يعطل إعلان الأهلى عن ضم متولي الإسماعيلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رغم اقتراب النادي الأهلي من التعاقد مع محمود متولي قائد الاسماعيلي لتدعيم خط دفاعه في الموسم المقبل، إلا أن هناك عائق يعطل إتمام الصفقة بشكل رسمي.

واتفق الطرفان على دفع الأهلي مبلغ 15 مليون جنيه وانتقال الثنائي أحمد حمودي وعمرو جمال لصفوف الدراويش نظير شراء خدمات متولي في الصيف الحالي، الآن أن الاختلاف على طريقة ثنائي الأهلي.

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ففي الوقت الذي يتمسك فيه الأهلي بإعارة حمودي وجمال للدارويش لمدة موسم واحد، يضغط مسئولي الإسماعيلي للحصول على خدمات الثنائي عن طريق البيع النهائي.

ويحاول الطرفان الوصول لصيغة تفاهم بشأن الصفقة وإتمامها بشكل رسمي خلال الساعات القليلة القادمة، لاسيما أن الأهلي يرفض التفريط في لاعبيه بشكل نهائي، خاصة أن عقد متولي يتبقى فيه موسم واحد ويحق له التوقيع مجانا خلال 6 أشهر فقط، فيما يحاول الدراويش تحقيق أكبر المكاسب المالية والفنية من بيع متولي.