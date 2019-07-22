شكرا لقرائتكم اجتماع طارئ باتحاد الكرة لتعديل لائحة الجبلاية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتابع أنه سيتم الدعوة لانتخابات تكميلية عقب تعديل اللائحة واعتمادها من الفيفا .
وتتضمن جلسة الأندية مع سويلم الملفات المعلقة، مثل مرحلة قيد اللاعبين فى فترة الانتقالات، وتسوية ديون بعض الأندية حتى تستطيع قيد لاعبين جدد، بالإضافة إلى مناقشة الدفعات المتبقية لحقوق البث وغير ذلك.
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