شكرا لقرائتكم اجتماع طارئ باتحاد الكرة لتعديل لائحة الجبلاية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بعد أن اجتمع أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة بثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، اليوم بمقر الإتحاد، لتعديل لائحة الصعود والهبوط للقسمين الثانى والثالث ، كشف عبد الرحيم اسماعيل عضو الجمعية العمومية لاتحاد الكرة ، انه تم الاتفاق خلال الاجتماع مع ثروت سويلم القائم بأعمال الجبلاية علي الدعوة لاجتماع طاريء لتعديل اللائحة خلال الفترة المقبلة. وتابع أنه سيتم الدعوة لانتخابات تكميلية عقب تعديل اللائحة واعتمادها من الفيفا . Advertisements وتتضمن جلسة الأندية مع سويلم الملفات المعلقة، مثل مرحلة قيد اللاعبين فى فترة الانتقالات، وتسوية ديون بعض الأندية حتى تستطيع قيد لاعبين جدد، بالإضافة إلى مناقشة الدفعات المتبقية لحقوق البث وغير ذلك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اجتماع طارئ باتحاد الكرة لتعديل لائحة الجبلاية... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.