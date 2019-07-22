شكرا لقرائتكم مصر تفوز على فرنسا في مونديال شباب اليد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فى إطار ختام الدور الأول ببطولة كأس العالم المقامة فى أسبانيا ،ليتأهل إلى دور الـ 16 بتحقيق العلامة الكاملة كأول مجموعته ، فاز منتخب شباب كرة اليد بقيادة مديره الفنى طارق محروس على نظيره الفرنسى بنتيجة 37 / 32 ومن المقرر أن يخوض منتخب شباب اليد دور الـ 16 بعد غدا الأربعاء ، حيث يتحدد الطرف الثانى للمنافسة بعد لقاء صربيا و تونس لتحديد المركزين الثالث و الرابع فى المجموعة الأولى . ونجح منتخب مصر فى الفوز على أستراليا فى افتتاح مشواره بالمونديال صباح الثلاثاء 44 / 17، قبل أن يهزم نيجيريا فى ثان لقاءاته الأربعاء بنتيجة 47 / 30، إلا أنه حصل على راحة سلبية من المباريات الخميس قبل أن يهزم السويد 32 /22 أمس الجمعة و يحقق فوزرا مستحقا على كوريا الجنوبية بنتيجة 38 / 36 السبت . Advertisements و حرص الجهاز الفنى للمنتخب على إقامة جولة حرة للاعبين أمس الأحد فى يوم الراحة من المباريات قبل خوض المران المسائى و القاء محاضرة اللقاء . ويسعى الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة طارق محروس فى تحقيق نتيجة إيجابية فى هذه البطولة التى تعد من أبرز إعدادات الفراعنة لبطولة كأس العالم 2021 التى ستستضيفها مصر من أجل تدعيم الصفوف بعناصر شابة قوية . وتضم قائمة منتخب شباب اليد كلا من اللاعبين عبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وجلال خورشيد، وعبد العزيز إيهاب وشهاب عبد الله وحسن وليد وسيف الدرع، وأحمد هشام وأحمد راضى وحازم ممدوح ومحسن رمضان ومحمد الأزهرى، وعمر خالد وعمر سامى وخالد وليد وياسر محمد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصر تفوز على فرنسا في مونديال شباب اليد... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.