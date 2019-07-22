شكرا لقرائتكم حسين حمدي ينضم لبتروجيت في صفقة انتقال حر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فى صفقة انتقال حر بعد رحيل الأخير من قلعة الشواكيش بالتراضى ، تعاقد مسئولو بتروجت مع حسين حمدى مهاجم الترسانة السابق كان مجلس إدارة بتروجت قد وافق علي رحيل الثنائى أحمد العجوز والتنزانى حميد ماو لصفوف إنبى بعد المفاضلة بين كافة العروض التى وصلت للثنائى . Advertisements ويسعى الجهاز الفنى لبتروجت بقيادة محمد عودة إلى تجهيز فريق قوى قادر على المنافسة بالقسم الثانى والذى سيشهد صراعا قويا للصعود للدورى الممتاز خاصة وأن يضم تسع أندية شاركت من قبل بدورى الأضواء . يذكر أن حسين حمدى يمتلك خبرات عديدة بالقسم الثانى بعدما شارك فى العديد من الفرق على رأسها أف سى مصر وفاركو والترسانة ، قبل أن يشارك مع المقاصة والزمالك بالدورى .

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