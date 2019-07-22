شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف بالفيديو حسام البدري .. إقالة أم استقالة من بيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل في مفاجأة من العيار الثقيل أعلن حسام البدري رئيس ادارة الكرة بنادي بيراميدز والمدير الفني السابق النادي الأهلي العودة إلي المجال الفني كمدير فنى، بعد فترة قضائه عاما في العمل الإداري بنادي بيراميدز والذي شارك خلالها في تكوين الفريق منذ بداية الفكرة.

واعتذر حسام البدري عن الاستمرار في مهمة إدارة بيراميدز، موجها خالص شكره للجميع علي الفترة المتميزة التي قضاها داخل هذا النادي وشهدت نجاحات كبيرة.

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وكان البدري قد اتخذ هذا القرار رغبته منه في العودة للتدريب لاستكمال مسيرته الناجحة في هذا المجال وحقق خلالها تفوق كبير في مشواره التدريبي علي حد قوله.

وارتبط اسم حسام البدري المدير الفني السابق للأهلي بتدريب الزمالك أو منتخب مصر خلال الفترة المقبلة، وهو ما ستكشفه الأيام القادمة.

وترددت أقاويل عن إقالة البدري وأقاويل آخري عن استقالته ولكن الخليج 365 ينهي الجدل في هذا الشأن.

حسام البدري اجري حوارآ بالفيديو مع الخليج 365 قبل استقالته تحدث فيه عن هذه الجزئية ومدي امكانية عودته للتدريب مرة اخري من عدمه.