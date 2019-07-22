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أيمن الغباشى يدافع عن ألوان الاتحاد السكندري موسمين...

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جدة - عمرو شويل  

حسم مجلس إدارة الاتحاد السكندري صفقة انتقال أيمن الغباشى لاعب الوسط المهاجم من نادى النجوم، على سبيل ال إعارة لمدة موسمين مع وضع بند يُتيح إمكانية شراء اللاعب نهائياً.

 

وأعير الغباشى من قبلها  لنادى جيبرالتار يونايتد بدورى جبل طارق موسم 2017 / 2018، وخاض أيضا اللاعب فترة معايشة مع فريق بنفيكا البرتغالى، و من خلال متابعة طلعت يوسف للاعب وبعد إعجابه بقدراته الفنية والبدنية تم التفاوض مع النجوم وإنهاء إجراءات إنضمامه للإتحاد السكندرى.

 

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وتم توقيع عقد اللاعب فى حضور محمد مصيلحى رئيس النادى السكندرى واللواء عبد الجليل مدير الكرة وإيهاب جابر مدير شئون اللاعبين، و يأتى التعاقد مع اللاعب فى إطار الاستراتيجية الخاصة بالتعاقد مع اللاعبين الذين وقع اختيار طلعت يوسف عليهم للإنضمام لصفوف زعيم الثغر لتحقيق الهدف المنشود للجميع  وظهور الفريق بالشكل اللائق به في الموسم الجديد.

 

 

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