شكرا لقرائتكم رينار يعلن استقالته من تدريب منتخب المغرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن هيرفي رينار مدرب المغرب استقالته يوم الأحد بعد ثلاث أعوام ونصف العام في قيادة الفريق، وذلك عقب الخروج المبكر من كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم في مصر.

وكتب رينار في حسابه على "تويتر": حان وقت إنهاء هذا المشوار الطويل والجميل من حياتي، ليس بدون بعض المشاعر والحزن، لكنه قرار حتمي اتخذته منذ وقت طويل قبل كأس الأمم الإفريقية 2019.

وأضاف المدرب الفرنسي، الذي قال في بداية مشوار المغرب بالبطولة إنه يرغب في البقاء لأطول فترة ممكنة، نافياً تقارير صحافية تحدثت عن رحيله بعد كأس الأمم: اتخذت هذا القرار بعد أن فكرت فيه بتأنٍ. وبالتالي هو قرار لا رجعة فيه وتم إبلاغ فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، بصفة رسمية. وتعهد لقجع باحترام قراري وهذا شيء أشكره عليه. كما أشكر اللاعبين والجهاز الفني والجماهير والصحافيين الشرفاء وكل من ساندني وخاصة الذين أظهروا دعمهم.

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وخرج المغرب بشكل مفاجئ من دور الستة عشر في كأس الأمم، بعد خسارته أمام منتخب بنين المتواضع بركلات الترجيح رغم فوزه بمبارياته الثلاث في دور المجموعات.

وخلال ثلاثة أعوام ونصف العام، قاد رينار المنتخب المغربي إلى دور الثمانية في كأس الأمم 2017 بالغابون قبل الهزيمة أمام مصر، كما ساعده على التأهل لكأس العالم 2018 لأول مرة في 20 عاما، وترك انطباعاً طيباً في نهائيات روسيا رغم الخروج من الدور الأول.

ولدى المدرب البالغ من العمر 50 عاما مسيرة مليئة بالنجاح في إفريقيا، بعد أن بدأ مشواره في القارة مساعدا للمخضرم كلود لوروا.

وفاز رينار بكأس الأمم مرتين في آخر خمس نسخ، إذ انتصر للمرة الأولى مع زامبيا في 2012، في فترته الثانية مع الفريق، وكان في قيادة الفريق البطل مرة أخرى في 2015 لكن هذه المرة مع ساحل العاج التي أشاد قائدها يايا توري بقدرات المدرب الفرنسي القيادية.