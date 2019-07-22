ديجينك يغادر الهلال إلى النجم الأحمر على سبيل الإعارة

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جدة - بواسطة طلال الحمود - غادر المدافع الأسترالي ميلوش ديجينك صفوف الهلال يوم الأحد ليلعب على سبيل الإعارة لموسم واحد في فريقه السابق رد ستار بلغراد الصربي. وكان قد انتقل الدولي الأسترالي إلى الهلال مطلع العام الحالي خلال الانتقالات الشتوية للموسم الماضي، ولعب برفقة أزرق العاصمة 11 مباراة دورية مسجلا وصانعا هدفين. ووقع الهلال خلال الانتقالات الصيفية الحالية مع الكوري الجنوبي جانغ سو هيونغ، فيما أعلن إنهاء مفاوضات تجديد عقده مع عمر عبدالرحمن "عموري" بعد مماطلة الطرف الآخر.

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