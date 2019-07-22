شكرا لقرائتكم النصر يكسب ودية كالداس بهدف بيتروس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حقق النصر فوزاً ودياً يوم الاثنين على فريق كالداس أحد فرق الدرجة الرابعة بهدف دون رد ضمن معسكره الإعدادي المقام حالياً في البرتغال.

وسجل لاعب الوسط بيتروس هدف المباراة الوحيد قبل 12 دقيقة من نهاية ثاني وديات النصر في المعسكر الإعدادي.

ودخل روي فيتوريا مدرب النصر بقائمة تواجد فيها أغلب اللاعبين الأساسيين بالإضافة إلى الشاب فرج الغشيان، قبل أن يجري عدة تبديلات في الدور الثاني.

ويلعب النصر مباراته الأولى في الموسم أمام الوحدة الإماراتي مطلع الشهر المقبل في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، بينما يفتتح الموسم السعودي بلقاء الصاعد ضمك يوم 22 منه.