شكرا لقرائتكم وكيل أعماله: زيدان لم يحترم بيل.. وتصرفاته معيبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أبدى جوناثان بارنيت، وكيل أعمال النجم الويلزي غاريث بيل، غضبه تجاه تصريحات الفرنسي زيدان، مدرب ريال مدريد، الذي أكد خروج النجم القادم من توتنهام في اليومين القادمين.
ورداً على تصريحات زيدان، قال جوناثان: ما فعله زيدان معيب، هو لم يحترم لاعبا فعل الكثير لريال مدريد ونحن نعمل على خروجه.
وزاد وكيل أعمال بيل: لم نحدد بعد أين سينتقل ولكن لن يكون على سبيل الإعارة ولا أعتقد أنه يود ذلك. هناك العديد من الاحتمالات وأرى أنه في حال طلب يونايتد التعاقد معه فإنه سيتألق.
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