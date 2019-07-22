تحذيرات من لاسارتي بالاستغناء عن متمردي الأهلي

قام المدير الفني للنادي الأهلي “مارتن لاسارتي” بتحذير لاعبي الفريق من عدم اتباع التعليمات والتمرد عليها خلال الفترة القادمة، خاصة وأن المارد الأحمر يرتبط بمباراتين أمام المقاولون العرب والزمالك والمقرر لهما في 24 و28 يوليو الجاري في ختام مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وحذر لاسارتي لاعبي الفريق في العديد من المحاضرات من عدم الالتزام بتعليمات الجهاز الفني، كما طالب الجميع بالتركيز والعمل الجماعي والتعاون من أجل الفوز بالمباراتين لحسم اللقب، خاصة وأن الفترة الأخيرة شهدت اعتراض العديد من اللاعبين من عدم مشاركتهم في مباريات الفريق من بينهم صالح جمعة، صلاح محسن، ومحمد هاني.

كما طالب لاسارتي لاعبيه بالتكاتف والتحلي بروح الفريق الواحد والنظر إلى مصلحة الفريق والبعد عن المصالح الشخصية، حتى يتمكن الفريق من حسم المباراتين والتتويج بالبطولة، مهددا المتمردين بالاستبعاد وعدم المشاركة خلال الموسم الجديد وربما يصل الأمر إلى الاستغناء عنه نهائيا.