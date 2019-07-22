تعرف على اللاعبين المستبعدين من المنتخب

كشف اتحاد كرة القدم المصري عن أسماء اللاعبين المقرر استبعادهم من صفوف منتخب الفراعنة، والذي تخطوا حاجز الثلاثين عاما، على أن يلتزم بذلك المدير الفني للمنتخب سواء كان المدرب الجديد محليا أو أجنبيا وهم الثلاثي عبد الله السعيد، أحمد المحمدي، ووليد سليمان.

وجاء ذلك بعد أن فشل الثلاثي في تقديم المستوي المنتظر منهم خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي أقيمت في مصر في الفترة 21 يونيو وحتى 19 يوليو، والتي انتهت بفوز المنتخب الجزائري بالبطولة على حساب منتخب السنغال.

وكان مسئولي الاتحاد قد قاموا بإصدار قرار بعد مونديال روسيا 2018 بعدم الاستعانة بأي لاعب يتخطى الثلاثين عاما ضمن صفوف المنتخب، وتم بالفعل إخطار المدير الفني للفراعنة “خافيير أجيري” بذلك، وذلك قبل أن يتراجع الاتحاد عن قراره بعد إسناد مهمة تنظيم أمم إفريقيا إلى مصر، ليعود من جديد ويطالب مدرب الفراعنة بالاستعانة ببعض لاعبي الفريق أصحاب الخبرات للمشاركة في البطولة.