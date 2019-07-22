موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي بالدوري الممتاز والقنوات الناقلة لها

بعد التعادل الإيجابي الذي حققه نادي الزمالك في لقاء الجونة الذي أقيم مساء أمس الأحد وانتهى بهدفين لكل منهما، يستعد الفريق الأبيض لخوض لقاء جديد ضمن مؤجلات الجولة السابعة والعشرين ببطولة الدوري الممتاز، والتي يلعبها أمام الإسماعيلي ويستضيفها ستاد بتروسبورت.

ويحتل نادي الزمالك المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 69 نقطة، ويأتي بعد النادي الأهلي الذي يحتل صدارة الترتيب برصيد 74 نقطة وبيراميدز صاحب الوصافة برصيد 70 نقطة.

ويقع الدراويش في المركز السابع برصيد 43 نقطة، بعد أن خاض 33 مباراة تمكن من تحقيق الفوز في 10 مباريات منها وتلقي الهزيمة في 10 مباريات أخري، بينما تعادل في 13 مباراة.

ويأمل نادي الزمالك في التألق وتحقيق الفوز على الدراويش وتقليص الفارق بينه وبين صاحب الصدارة “النادي الأهلي” والزحف نحو صدارة الترتيب والتتويج باللقب.

ويخوض الفريقان اللقاء المؤجل بالجولة الـ27 بالدوري العام يوم الأربعاء المقبل، على أن تنطلق المباراة في تمام الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت المملكة السعودية، وتقوم قنوات أون سبورت والنيل الرياضية بإذاعة اللقاء مباشرة في الموعد المحدد له.