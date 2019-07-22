حرس الحدود يستعد لخوض أولى ودياته أمام أحد الأندية السعودية

يستعد فريق حرس الحدود لخوض أولي المباريات الودية له والتي من المقرر إقامتها في الخامسة من مساء اليوم على أحد الملاعب الفرعية التابعة لستاد الدفاع الجوي، ويخوضها أمام أحد أندية الدوري السعودي وهو فريق حرس الحدود السعودي.

ويحرص المدير الفني للفريق “طارق العشري” على منح اللاعبين الجدد الفرصة للمشاركة بين صفوف الفريق والوقوف على مستواهم الفني والبدني خلال الوقت الراهن، وذلك بعد أن قرر العشري تصعيد نحو 5 لاعبين من الشباب خلال فترة تجهيز وإعداد اللاعبين، على أن ينضموا إلى قائمة الصفقات الجديدة التي انتقلت مؤخرا إلى صفوف الحرس وهم محمد فتحي “حارس مرمي المحلة” ومحمد شطة القادم من المصري البورسعيدي.

ويسعى المدير الفني للحرس إلى تدعيم الصفوف خلال الوقت الراهن وضم العديد من الصفقات الجديدة القوية، بعد أن استقر على أسماء اللاعبين المقرر الاستغناء عنهم خلال الفترة القادمة.